Elbistan Belediyesi bir kez daha gönülleri fethetti

Kahramanmaraş Elbistan Belediyesince hafta sonu kısıtlamalarında hal esnafı ve seyyar satıcılardan satın alınan sebze ve meyveler genç kızılay ekiplerinin de yardımı ile dar gelirli vatandaşlara dağıtıldı.

Elbistan Belediyesi hal esnafı ve seyyar satıcıların ürünlerinin hafta sonu kısıtlamalarında heba olmaması için satın alıp dar gelirli vatandaşlara dağıttı.



Yaş sebze ve meyve hali esnafı ile seyyar satıcılardan alınan sebze ve meyveler belediye araçlarına yüklenerek dağıtımın yapılacağı Akbaş Caddesine götürüldü.

Belediye bünyesinde kurulan Can Kulağı Derneği ile Elbistan Genç Kızılay gönüllüleri önceden poşetleyerek hazır hale getirdikleri meyve ve sebzeleri ev ev dolaşarak dar gelirli vatandaşlara dağıttı.

Elbistan Belediyesi Sosyal Hizmetler Koordinatörü Abdullah Edikli Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün talimatı ile hafta sonu kısıtlamasında sebze ve meyvelerin heba olmaması için satın alıp dar gelirli vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.

Can Kulağı Derneği gönüllüsü olan belediye meclisi üyesi Ali Demir de, bu organize ile hem hal esnafı ile seyyar satıcıların korunduğunu hem de dar gelirli vatandaşlara ücretsiz bir şekilde meyve sebze dağıtıldığını söyledi.



Elbistan Genç Kızılay Temsilcisi Talha Götürler de genç gönüllülerle birlikte belediyenin bu organizasyonunda yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.