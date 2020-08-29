Elbistan Belediyesi Bisiklet Yarışı Düzenledi

Türkiye’nin en büyük lavanta vadisinden başlayan bisiklet yarışmasına çok sayıda sporcu katıldı.

Dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya pedal çevirdi

Yarışmada dereceye giren ilk üç sporcuya madalya takdim edildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Amacımız pandemi sürecinde en güvenli ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek” dedi.