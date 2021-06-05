Elbistan Belediyesi çocukları ihmal etmiyor

Elbistan Belediyesi ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde çocukların rahat ve güvenli bir şekilde oynayabilmeleri için oyun ve spor aletlerinden oluşan oyun alanları oluşturuyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe merkezinde önceki yıllarda kurulup ancak zamanla eskiyen 6 adet parktaki oyun gruplarını yeniledi. Parklara vatandaşların spor yapabilmeleri için spor aletleri bırakıldı.

Yirmi dört kırsal mahalledeki çocuklar da ilk kez oyun grupları ile tanıştı.



Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Oktay Ölker ilçe merkezindeki eskiyen oyun gruplarının çocukların güvenliği için yenileri ile değiştirilip, vatandaşlar için de spor yapmaları için spor aletleri bırakıldığını söyledi.

Yirmi dört kırsal mahalleye de ilk kez oyun grubu kurulduğunu belirten Ölker, kurulum çalışmalarının tamamlanmasının ardından zemin ve peyzaj çalışmasına başlayacaklarını söyledi.

Yunus Emre Mahalle Muhtarı Adnan Babaoğlu da eskiyen oyun gruplarının çocukların can güvenliğini ortadan kaldırmaya başladığını, belediye ekiplerinin zamanında değişimlerle güvenli oyun alanları inşa ettiğini söyledi ve başkan Gürbüz ile ekibine teşekkür etti.



Daha kurulum aşamasında bile heyecanlı bir şekilde parka koşup yeni oyun aletleri ile oynayıp, tadını çıkartmaya başlayan çocuklar başkan Gürbüz ve ekibine teşekkür etti.