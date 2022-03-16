Elbistan Belediyesi daha temiz bir çevre için muhtarlarla iş birliğine gidiyor

Elbistan Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, kentin daha temiz bir hale getirilmesi ve mahallelerin temiz bir çevreye kavuşturulması için muhtarlarla işbirliğine gidiyor.

Merkez mahalle muhtarlarıyla talep ve öneri toplantısı düzenleyen Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Osman Tatar, kentin temiz tutulması, cadde ve sokaklara gelişi güzel çöp bırakanların uyarılması konusunda destek istedi.



Elbistan’ı hep birlikte daha temiz bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirten Tatar: “ Belediye başkanımızla yaptığımız istişare neticesinde muhtarlarımızla işbirliği yapma kararı aldık. Toplantıya davet ettiğimiz merkez mahalle muhtarlarımızla yaptığımız istişare neticesinde, daha temiz bir çevre için nelerin yapılması gerektiğini konuştuk. Sağ olsun muhtarlarımız desteklerini esirgemediler. Vatandaşlarımızdan ricamız çöpleri gelişi güzel atmamaları, çevre temizliğine karşı hep birlikte duyarlılık göstermeleridir. İnanıyorum ki daha temiz, daha güzel Elbistan’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e ve muhtarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum.



Toplantıya katılan muhtarlar da, Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Osman Tatar’a gösterdiği hassasiyet ve kendileriyle yaptığı işbirliği için teşekkür etti.