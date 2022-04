Elbistan Belediyesi dar gelirli aile ve yetim çocuklar için mağaza açtı

Elbistan Belediyesi dar gelirli aile ve yetim çocukların bayramlık kıyafetlerinin ücretsiz bir şekilde karşılanması için giyim mağazası açtı.



Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ramazan ayı boyunca uyguladıkları ücretsiz ramazan pidesi uygulamasına ek olarak ücretsiz bayramlık kıyafet temini ile de iyilik hareketini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.



Dar gelirli aile ve yetim çocukların ücretsiz bir şekilde bayramlık kıyafet temin etmelerine imkân sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirten başkan Gürbüz yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Ramazan ayını birlik beraberlik içinde geçirmek ve iyiliği yaymak adına vatandaşlarımızla özellikle de iş adamlarımızla değerlendirmeler yaptık. Bu kapsamda ramazanın başlangıcında ramazan pidesinin fiyatını 1 lira olarak belirlemiştik. Daha sonra bunu daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına iş adamlarımızın da desteğiyle ramazan pidesini ramazan ayı boyunca günlük on bin adet olmak üzere bedava dağıttık. İyiliğin yaygınlaştırılması ve paylaşım adına yine iş adamlarımızın ve gönüllülerimizin de desteğiyle, biz belediye olarak geliri olmayan vatandaşlarımızın bayram harcamalarını özellikle giyim ihtiyaçlarını da karşılamak adına da bu iyilik mağazasını can kulağı platformumuz adı altında açtık. Dolayısıyla burada para geçmiyor. İhtiyaç sahibi olan tüm kardeşlerimiz, yetim yavrularımız ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar. Ama tabi burada asıl ulaşılmak istenen bayramın coşkusunu birlikte yaşayabilmek adına paylaşmak ve birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket etmektir. Şehrimiz bu anlamda geniş bir yelpazede çok farklı sektör ve alanlarda, elindeki tüm imkânları komşularıyla arkadaşlarıyla dostlarıyla yakınlarıyla paylaşıyor. Bir belediye başkanı olarak bu çalışmalara ön ayak olmak, onları yönlendirebilmek, hatta bu yapmış olduğumuz çalışmalarla Türkiye’ye bir model olabilmek adına da değerli buluyorum. Emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Dolayısıyla daha iyisini yapmak her zaman mümkündür, onun için biz iyiliği yaymak istiyoruz. Tüm hemşerilerimin yaklaşan ramazan bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.