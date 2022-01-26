Elbistan Belediyesi ekipleri, kimsesiz yaşlı ve yalnız yaşayanların ihtiyacını gideriyor

Elbistan Belediyesi yoğun kar yağışından etkilenen kimsesiz yaşlı vatandaşların alışveriş ve ilaç gibi ihtiyaçlarının temin edilmesi için ekip kurdu.

Mahalle muhtarlarıyla yapılan koordineli çalışma neticesinde belirlenen yaşlı aileler ile yalnız yaşayanların kapısını çalan zabıta ekipleri, vatandaşlara herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorup, talepler doğrultusunda market alışverişini ve ilaç ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ekipler tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara da Can Kulağı Platformu tarafından gıda kolisi dağıtılıyor.

Sert geçen kış günlerinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnız bırakılmadığını belirten can kulağı platformu sorumlusu Talha Götürler, ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Götürler yaptığı açıklamada: “Yoğun kar yağışıyla birlikte sert bir kış yaşıyoruz. Elbistan Belediyesi olarak yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın perişan olmaması için zabıta ekiplerimizle beraber kapı kapı dolaşıp ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Talep edelerin alışveriş gibi ihtiyaçlarını giderip, diğer yandan da ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi yardımında bulunuyoruz. Özellikle kimsesiz yaşlılarımızı yalnız bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.