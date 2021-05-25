Elbistan Belediyesi GES projesinin kurulumuna başlandı

Elbistan Belediyesi’nin enerji ihtiyacının karşılanması ve belediye hizmetlerine kaynak sağlanması için projelendirilen Güneş Enerji Santralinde kurulum çalışmalarına başlandı.



Belediyeye ait sebze meyve pazarı çatısındaki 10 bin metre kara alan üzerinde kurulumuna başlanan santral 500 kilovat gücünde olacak.



Sağlanacak gelirler belediyenin elektrik giderleri ile yatırımlara kaynak olarak kullanılacak.



Çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, üretime başlanmasıyla birlikte belediyeye ek gelir sağlanmaya başlanacağını söyledi.

Kurulumun başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Gürbüz: “Elbistan Belediyesi olarak şehrimizin ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmekle ilgili bir proje gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 10 bin metre kare bir alan üzerinde yapmış olduğumuz GES projemiz bir hafta içerisinde tamamlanacak. Yürütülen bu proje ile sokak aydınlatmalarından rekreasyon alanlarına, kamu ortak alanlarından belediye hizmet alanlarına varıncaya kadar belediyemizin karşılamış olduğu tüm fatura giderleri GES projemiz aracılığıyla karşılanmış olacak. Projenin kendisini 3 yılda amorti etmesi bekleniyor. Yıllık 1 milyon lira gelir elde edeceğiz. Burada daha önce ödemiş olduğumuz faturaların üzerine herhangi bir kaynak koymayacağız. Proje kendi kendini amorti etmiş olacak. Yaklaşık 17 yıl da belediyemize gelir sağlamış olacağız. Üreten, kalkınan, gelişen bir Elbistan için şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.