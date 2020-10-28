Elbistan Belediyesi Göç İdare Şefliği birimi kurdu!

Uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin Elbistan’da toplumla olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak için harekete geçen Elbistan Belediyesi, Göç İdare Şefliği birimini hayata geçirdi.

Yeni kurulan birimin çalışmaları hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ülkemize yönelik göç hareketlerinde, bir yandan artan ekonomik gücümüz ve istikrarımız bir çekim unsuru oluştururken, diğer yandan yer aldığımız coğrafi bölgede devam eden siyasi istikrarsızlıklar, ülkemize yönelik göçü teşvik eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yabancı uyruklu göç olayları ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de yer almaktadır. Bu amaçla Elbistan Belediyesi olarak Göç İdare Şefliği birimini hayata geçirdik. Göç idare şefliğimiz ilçe genelinde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların kayıt altına alınarak rehabilite edilmesi ve entegrasyonlarının sağlanmasını gerçekleştirecektir. Ayrıca birimimiz, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve katkılarından da faydalanarak uyum faaliyetleri planlayacaktır” denildi.