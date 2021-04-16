Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında üretim kapasitesi artırıldı

Elbistan Belediyesi dar gelirli vatandaşların ucuz ekmek yiyebilmesi için halk ekmek fabrikasının üretim kapasitesini yüzde elli oranında artırdı.

Halk ekmek fabrikasında normal ekmeğin yanı sıra tam buğday ekmeği, Ramazan Pidesi, Kayseri Pidesi ve şeker hastaları için Siyez buğdayı eğmeği üretiliyor.

7bin 500 ekmek olan günlük üretim kapasitesi 10 bin ekmeğe çıkarıldı.

İlçedeki fırınlarda 1,50 kuruşa satılan 200 gram ekmek, halk ekmek fabrikasında 1 liraya, 4 lira olan ramazan pidesi de yine 1 liraya satılıyor.

Dar gelirli vatandaşların uygun fiyata ekmek alabilmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şeker hastaları için de Siyez Buğdayı ekmeği ürettiklerini söyledi.

Ramazan pidesi fiyatlarının da piyasa fiyatının altında satıldığına dikkat çeken Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyacı olan ekmek üretim kapasitemizi yüzde elli oranında artırdık ve vatandaşlarımıza piyasa fiyatının dörtte bir oranında ramazan pidesi satıyoruz. Biz burada vatandaşlarımıza ramazan boyunca hem Ramazan Pidesini ekonomik fiyatlarla temin etmesini sağmaya çalışıyoruz ayrıca sağlık sorunları yaşayan şeker hastası vatandaşlarımız içinde, kendi tarlalarımızda üretimini yaptığımız Siyez Buğdayı ekmeği üretiyoruz. Vatandaşlarımızın bu anlamdaki taleplerinin karşılanması gerekiyordu. Özellikle de pandemiyle beraber sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza ekonomik olarak daha avantajlı ürünler sunabilmek adına fiyatlarımızı ramazan boyunca piyasa fiyatlarının altında tutmaya gayret ediyoruz.”