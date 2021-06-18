Elbistan Belediyesi hastane yolunu da sıcak asfalt ile kapladı

Bozulan yollar onarılırken, kış aylarında yıpranan Devlet Hastanesi yolunu da sıcak karışım asfalt ile kaplandı. Elbistan Belediyesi kent merkezindeki çalışmaları hızlandırdı. İlçe merkezinde alt yapı ve doğalgaz çalışmalarından dolayı bozulan yollarda onarım başlatan ekipler, devlet hastanesinin bozulan yolunu sıcak karışım asfalt ile kapladı.

Çalışmaları takip eden Fen İşleri Müdür Vekili Adnan Doğan, çalışmaların planlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

İlçe merkezindeki altyapı ve doğalgaz çalışmalarından dolayı bu sezon çalışmalara kırsaldan başladıklarını belirten Doğan: “Kırsal mahallelerimizden başladığımız kilit parke çalışmalarımızı ilçe merkezimizde kilit parke ve sıcak karışım asfalt çalışmasıyla devam ettiriyoruz. Şimdide binlerce vatandaşımızın kullandığı Elbistan Devlet Hastanesi’nin yıpranan yolunu sıcak karışım asfalt ile kaplıyoruz.

Merkezde, Belediye Başkan’ımız sayın Mehmet Gürbüz’ün yaptığı muhtarlar toplantısında talep ve öneriler doğrultusunda yaptığımız planlama sonucu, asfalt ve kaldırımlarda kilit parke çalışmalarımıza hız verdik.

Kent trafiğinde yaşanan aksaklıkların ve bazı yollardaki bozulmaların farkındayız, tespitlerimizi yaptık. Öncelik sırasına göre onarım ve sıcak asfalt ile yenileme yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.

İlçe merkezimizde gerek KASKİ’nin yenileme, gerekse de doğalgaz çalışmalarından dolayı kazılan ve bozulan yoların onarımı için planladığımız doğrultuda çalışma yürütüyoruz.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin de sınırları içerisinde bulunduğu Karaelbistan Mahallesi Muhtarı Veli Çınar’da yaptığı açıklamada çalışmalarından dolayı Başkan Gürbüz ve ekibine teşekkür etti.

Karaelbistan Mahallesi’nin de şantiyeye dönüştüğünü belirterek vatandaşların hizmet noktasında sabırlı davranmaları gerektiğine değinen Çınar: “Elbistan Devlet Hastanesi’nin binlerce kişi tarafından kullanılan yoldaki bozulmaları bildirmemiz üzerine sağ olsun belediye başkanımız talimat vererek hastane yolumuzu sıcak asfalt ile kaplatmaya başladı. Hastane yolundaki ulaşım kolaylaşacak. Kendilerine mahallemiz, hastane personelleri ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.