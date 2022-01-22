Elbistan Belediyesi ilçe merkezindeki kar kütlelerini nehre taşıdı
Elbistan Belediyesi ilçe genelinde yol genişletme çalışması ile merkezde kar küreme çalışmaları dolayısıyla yol kenarına biriken kar kütlelerinin kamyonlarla Ceyhan nehrine taşıdı.
Elbistan Belediyesi yağışın başlamasıyla birlikte başlattığı karla mücadelesini sürdürüyor.
İlçe merkezinde küreme çalışmalarında yol kenarlarına biriken kar kütleleri, akşam saatlerinde halkın ve esnafın caddelerden çekilmeye başlamasıyla birlikte iş makinalarıyla kamyonlara yüklenerek Ceyhan Nehrine taşındı.
Çalışmaları takip eden Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, yoğun yağışa rağmen ilçede olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.
Balta yaptığı değerlendirmede: “İlçe merkezinde ilk günden beri karla mücadele çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk günden itibaren özellikle hastane yolu ve ana caddelerde dahil olmak üzere kapalı yolumuz yoktu. Bugün itibarıyla cadde ve sokaklarımızdaki tüm yollar açılmış durumdadır. Meteorolojik raporlara göre yeni bir yağış dalgası geliyor. Ekiplerimizle beraber yeni yağışın önlemini almaya çalışıyoruz. Ana caddelerimizde küreme dolayısıyla biriken kar kütlelerini kaldırarak elimizden geldiğince yeni yağışa hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Şu an ilçe merkeziyle birlikte kırsaldaki çalışmalarımız da devam etmektedir. Ulaşımda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır” diye konuştu.
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