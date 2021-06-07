Elbistan Belediyesi kırsaldaki çalışmalarını hızlandırdı

Elbistan Belediyesi kırsal mahallelerde, kendi üretimine başladığı kilit parke taşlarının uygulamasını sürdürüyor.

Beton santrali ve kilit parke üretim tesisini kuran Elbistan Belediyesi, kış aylarında yapılan planlama doğrultusunda kırsal mahallelerde kendi sorumluluk sahasında bulunan yolları kilit parke taşı ile kaplıyor.

Izgın Mahallesi’ndeki çalışmaları inceleyen Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Adnan Doğan, 2021 yılı planlamaları doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.



Öncelik sıralamasına göre planlama yaptıklarına değinen Doğan: “Bu yıl için yaptığımız planlama doğrultusunda kilit parke ve yol yapım çalışmalarımıza kırsal mahallelerimizde de başladık. Şu an çalışmakta olduğumuz Izgın Mahallemize 5 bin metre kare yol kaplaması, bin metre kare de mezarlıkta taş döşemesi yapacağız. Yine Izgın Mahallemizde bin 200 metre uzunluğunda stabilize yol yapımı ve mahalle içerisindeki yolların düzenlenmesi ve onarım çalışmalarını tamamlayacağız. İnşallah planladığımız gibi 2021 yılı içerisinde kendi tesisimizde üretmiş olduğumuz parke taşı çalışmamızı tamamlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kulandı.



Çalışmaları takip eden Izgın Mahallesi Muhtarı Rahim Aslan da: “Pandemiden dolayı gecikme olduğunu düşünerek biraz sabrettik ama sonuçta da ihtiyaçlarımız giderilmeye başlandı. Başta belediye başkanımız Mehmet Gürbüz olmak üzere, Fen İşleri Müdürümüz Adnan Doğan beye ve personeline teşekkür ediyorum. Şu an bir yandan kilit parke döşemesi yapılırken, diğer yandan da yolumuzdaki bozuk alanlar onarılacak. Bunlar tamamlandığında mahallemizde herhangi bir sorun kalmayacak, herkesin ellerine sağlık” ifadelerini kullandı.

Yeni yapılan taş kaplama yolda bisiklet süren çocuklar da, annelerinin tozdan dolayı bisiklet sürmelerine izin vermediğini, ancak yolun kaplanmaya başlamasıyla birlikte toz olmadan gönül rahatlığıyla bisiklet sürmeye başladıklarını söyledi.

