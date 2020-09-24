Elbistan Belediyesi kitap ve oyuncak kumbarası projesini hayata geçirdi

Kumbaralara bırakılan kitap ve oyuncaklar, Elbistan Belediyesi ekiplerince toplanarak pandemi kuralları kapsamında dezenfekte edilecek sonrasında ise ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, projenin paylaşma kültürünü yaygınlaştırmak gibi önemli bir amaca hizmet etmek olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında ilçemizin belirli noktalarına kitap ve oyuncak kumbaraları bıraktık. Vatandaşlarımızın desteği ile kumbaraya bırakılacak kitaplar öğrencilerin seviyelerine göre sınıflandırıldıktan sonra kitap ihtiyacı olan kütüphanelere gönderilecek. Oyuncaklar ise belediyemiz tarafından toplanarak ilk olarak dezenfekte edilecek. Daha sonra kullanılır durumda olan oyuncaklar başta yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Kullanılamaz durumda olanlar ise geri dönüşüme gönderilerek hem ekonomiye hem de çevre sağlığına katkıda bulunulacak. Bu proje ile paylaşma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Hemşehrilerimizin evindeki okumadığı kitabı ve kullanmadığı oyuncakları getirerek bu projeye katkı vermesini arzu ediyoruz. Amacımız sadece yol ve alt yapı oluşturmak veya farklı bir görsellik oluşturmaktan daha öte sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirmek, hem de hayatı kolaylaştıracak alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürmektir. Elbistanlı vatandaşlarımıza, hak ettiği bir geleceği inşa etmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.