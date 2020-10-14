Elbistan Belediyesi Kömür Denetimlerine Başladı!

Elbistan, hava kirliliği noktasında kritik eşikte yer alıyor. İlçedeki hava kalitesinin düşmesine termik santraller kadar soba ve kaloriferlerde yakılan kalitesiz kömürler de etkili oluyor. Elbistan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü personelleri, ilçedeki kömür satışı yapan işyerlerine dönük denetimlerin startını verdi. Denetimlerde, satışa sunulan kömürlerin, ısı ve kükürt oranlarının, belirlenen standartlara uygun olup olmadığı incelendi.

Denetimlerle ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğini en aza indirebilmek amacıyla gerekli kontrollerin aralıksız olarak sürdürüleceği vurgulandı.

Temiz Bir Hava İçin Gerekli Çalışmalara Devam Edeceğiz

Açıklamada, “Denetimlerimizde hem sobalık hem de kaloriferlik kömürlerin alt ısıl değerleri ile kükürt oranları kontrol ediliyor. Ayrıca işyerlerinin satış yapma ile ilgili yetki belgeleri olup olmadığına bakılıyor. Vatandaşlarımızın temiz bir hava soluması için sorumluluğumuz dâhilinde gerekli çalışmaları aralıksız olarak sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz. Satın aldıkları kömürün kalitesine ve standartlara uygun olup olmadığına mutlaka dikkat etsinler. Vatandaşlarımızdan isteğimiz açıkta satışı yapılan kömür almamaları, ayrıca değerleri standartların altında kalan kömür satışı ile karşılaştıklarında mutlaka bizlere iletilmesini istiyoruz” denildi.

Kış sürecinde de kalorifer denetimlerine başlanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Kaloriferlerin yakılmaya başlanmasıyla birlikte o yöndeki denetimlerimize de ağırlık vereceğiz. Özellikle fan kullanılmaması ve yakma saatlerine uyulması yönünde şimdiden uyarıda bulunuyoruz. İlçemizdeki hava kirliliğini en az düzeyde tutmak için denetimlerimiz aralıksız sürecek” ifadelerine yer verildi.