Elbistan Belediyesi LGS sınavı yapılacak okulları dezenfekte etti!

Elbistan’da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlıklarını sürdüren 3 bin 638 öğrenci, 20 Haziran Cumartesi gününü ter dökecek.

Sınavda öğrencilerin sağlıkları ile ilgili hassasiyetler ön planda tutulacak. Elbistan Belediyesi de bu çerçevede sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, ilçede sınav merkezi olarak belirlen 40 okulda ilaç sıkarak dezenfektasyon yapıyor.

Ekipler, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için sınıfları, ortak kullanım alanlarını, koridor ve lavaboları dezenfekte ediyor. Dezenfekte işlemi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılıyor.

Dezenfekte çalışmaları ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, öğrencilere sağlıklı bir sınav ortamı için büyük hassasiyet gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, “İlçemizde 4 bine yakın öğrencimiz, eğitimine devam edeceği liseyi belirleyecek sınava girecek. Elbistan Belediyesi olarak sınav öncesinde sınıfların ve okulların dezenfektasyon çalışmalarımızı başlattık. Çocuklarımızın sağlığını en üst seviyede tutacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Sınav öncesine kadar 40 okulumuzda Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ilaçlarla dezenfekte yapıyoruz. Hem sınava girecek çocuklarımızın hem de ailelerinin içinin rahat etmesi için üzerimize düşen tüm görevleri hassasiyetle yerine getiriyoruz. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz” denildi.

HABER: ALİ ÖZTÜRK