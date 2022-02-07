Elbistan Belediyesi, Metaverse evrenindeki yerini aldı

Son dönemlerin en çok konuşan teknolojilerinin başında metaverse geliyor. Gerçek insanları sanal bir dünyanın içerisine sokan ve çeşitli ekipmanlar ile bu sanal dünyanın sınırlarını zorlayabileceğimiz teknoloji, Facebook'un ismini değiştirip "Meta" haline gelmesiyle daha fazla önem kazanmaya başladı.

Elbistan Belediyesi’nden Bir İlk

Türkiye’de ise bu teknolojiyle ilgili bir ilk yaşandı. Elbistan Belediyesi, metaverse ekosisteminde mevcutta bulunduğu konumu satın alarak belediye binasının sanal bir versiyonunu hazırladı. Belediye bu hamleyle Türkiye’deki ilk ilçe belediyesini metaverse evreninde kurmuş oldu.

Başkan Gürbüz Açıkladı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise twitter üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; “Bugün itibariyle Türkiye’nin Metaverse evreninde bulunan ilk belediyesi olduk. Artık Elbistan Belediyesine Metaverse evreninde de ulaşabileceksiniz” dedi.

Çalışmalar Sürüyor

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise; “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek metaverse evrenindeki yerimizi aldık. Bunu Türkiye’de yapan ilk ilçe belediyesi biziz. Belediye binamızın sanal versiyonu oluşturuldu. Tasarım konusunda ise çalışmalarımız devam ediyor. Her şey hazır olduğunda metaverse üzerinden vatandaşlarımızın taleplerini de alacağız” denildi.