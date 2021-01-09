Elbistan Belediyesi'nden basın açıklaması

Elbistan Belediyesi basın açıklaması yayımladı.

KAHRAMANMARAŞ 09.01.2021, 20:04 09.01.2021, 20:14
Elbistan Belediyesi'nden basın açıklaması

İyi Parti İl Başkanı Ahmet ÇABUKEL ve İlçe Başkanı Hüseyin GÜL tarafından 08.01.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarda; Öz Elbistan isimli özel bir firmada çalışan Muhammed BÖLÜKBAŞI isimli şahsın işten çıkarılma nedeninin Belediye Başkanımız Mehmet GÜRBÜZ olduğuna yönelik yapılan paylaşım üzerine bu basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Muhammed BÖLÜKBAŞI tarafından 07.01.2021 tarihinde sosyal medyada üzerinden yapmış olduğu paylaşımda; Belediye Başkanımız ve Zabıta Müdürlüğümüze istinaden iftira boyutuna varan ifadeleri nedeniyle Belediye Başkanımız Mehmet GÜRBÜZ tarafından hukuki süreç başlatılmış ve konu yargıya intikal etmiştir.

Elbistan İyi Parti İlçe Başkanı Hüseyin GÜL, Muhammed BÖLÜKBAŞI isimli şahsın yapmış olduğu paylaşım nedeniyle Belediye Başkanımız Mehmet GÜRBÜZ tarafından işine son verildiği, eleştiriye açık bir Belediye Başkanı olmadığı ve fişleme yaparak vatandaşın ekmeği ile oynadığı gibi asılsız, çirkin ve iftira boyutuna varan ifadelere yer vermiştir.

İyi Parti İl Başkanı Ahmet ÇABUKEL, konu ile ilgili yapmış olduğu paylaşımda “…kul hakkı yemek size yakıştı mı, birinin ekmeği ile oynamaktan zevk mi alıyorsunuz, siyaseti erkek gibi yapın, biz bu tür siyasi ayak oyunlarına pabuç bırakmayız” gibi mesnetsiz açıklamalara yer vermiştir.

İyi Parti İl ve İlçe Başkanları tarafından sosyal Medya üzerinden Belediye Başkanımız Mehmet GÜRBÜZ hedef haline getirilerek çirkin bir algı yaratılmaya çalışılmış olup konu ile ilgili Belediyemiz ve Belediye Başkanımızı ilgilendiren herhangi bir husus bulunmamasına rağmen bu algı ısrarla ve inatla sürdürülmeye çalışılmaktadır. Söz konusu şahsın Belediyemizle iş anlamında herhangi bir bağlantısı bulunmamakla birlikte özel bir firmada çalışmaktadır. Belediye Başkanımız tarafından özel kurum ve kuruluşlara herhangi bir talimat ve dikte verilme imkan ve ihtimali bulunmamaktadır. İyi Parti İl ve İlçe başkanları tarafından yapılan mesnetsiz ve talihsiz açıklamaları kınıyoruz.

Bu tür konuları siyaset malzemesi haline getirerek rant elde etme çalışmalarını siyasi ahlak ve anlayışa uygun olmadığını hatırlatır, kendilerini seviyeli ve saygılı siyaset yapmaya davet ederiz. Üslûb-û beyan aynıyla insandır. Konuşma üslubu, kişinin kendisini yansıtır. Ya da kap içinde ne varsa onu sızdırır. Siyaset, seçilmiş Belediye Başkanına nezaketten uzak aciz ifadeler ile iftiralar atmak olmasa gerektir. Gerçeklerle bağdaşmayan ifadelerinizi ve iftira atarak siyaset yapma anlayışınızı aciz ve zavallı bir yaklaşım olarak nitelendiriyor ve aynen iade ediyoruz.

Çirkin iftiralar ve yalanlarınızla birlikte yürütmeye çalıştığınız algı yönetiminiz, kamu vicdanında ve yargı önünde açıklığa kavuşacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

#Elbistan Belediyesi #basın açıklaması
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