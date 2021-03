Elbistan Belediyesi'nin araçları vatandaş kontrolüne açıldı

Belediyenin vatandaşlar tarafından denetlene bilirliğini sağlamak için, yapılan ihaleleri canlı yayınla kamuoyuna ulaştıran Elbistan Belediyesi, belediye araçlarının da vatandaşlar tarafından kontrol edilebilirliğini sağlamak için elektronik takip sistemiyle donattı.

Araçlar belediyede ilgili birimler tarafından an be an takip edilebilirken, vatandaşlar da Elbistan belediyesinin internet sitesi üzerinde verilen linkten plakasını girdiği aracın nerede kullanıldığını canlı olarak görebilecek.

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile hareket etmeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Aksu Habere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elbistan Belediyesi olarak tüm kamu araçlarımızın elektronik takip sistemlerini hazırladık ve vatandaşlarımızın belediyemizin hizmetlerini takip etmeleri ve denetlemeleri için onları internet üzerinden interaktif takip sistemi olarak açtık. Biz burada şunu amaçlıyoruz, Elbistan Belediyesinin yapmış olduğu tüm işlerde tüm çalışmalarda örneğin ihalelerde tamamı canlı yayınlanmakta. Kamu adına kullanılan bütün kaynaklar vatandaşımızın da denetimine açılmış durumdadır. Kamu kaynağı olarak kullanılmış olan akaryakıtlar, araçların takip sistemi tamamen vatandaşlarımızın da kontrolüne açık durumdadır. Biz buradan vatandaşlarımızın kendi kaynaklarını ne kadar doğru ve verimli olarak kullanıldığını takip etmelerini arzu ediyoruz. Bu vesile ile böyle bir çalışma yaptık. Zannediyorum Türkiye’de bir ilk oldu bu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.