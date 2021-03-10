Elbistan Belediyesi personeline resmi yazışma semineri

Elbistan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Orhan Orçan ve Mali Hizmetler Müdürü Ramazan Gök tarafından personellere yönelik düzenlenen eğitim seminerinde, Resmi Yazışma Kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kamu yönetiminin etkili ve verimli çalışmasının en önemli unsurlarından birinin resmi yazışmalar olduğunu belirtti.

Başkan Gürbüz, “Kamu kurumları faaliyetleri gereği kendi aralarında gerçek ve tüzel kişilerle iletişim sağlamak için her gün çok sayıda resmi yazışma yapıyor. Kamu kurumları tarafından hazırlanan yazıların kurallara bağlanması, gerek içerik gerekse şekil olarak bazı esaslarla ilgilidir. Yazılarda birliğin sağlanması, yazışmaların kontrol altına alınması ve işlemlere resmi bir kimlik kazandırılması açısından önemlidir. Bizlerde bu amaçla kurum içerisinde çalışan ve resmi yazışma yapmakla görevli personellerimize eğitimler veriyoruz” dedi.

Yazı İşleri Müdürü Orhan Orçan ve Mali Hizmetler Müdürü Ramazan Gök; Eğitim seminerinde, resmi belgelerin özellikleri, üst yazı yazılmasının şekli ve uygulanacak esaslara ilişkin yapılan uygulamalarla ilgili örnekler de verdi. Elektronik ortamda hazırlanan resmi evraklarda, uygulanacak yazı tipi ve harf büyüklüğünün, Times New Roman için 12 punto, Arial karakter için 11 punto da kullanılabildiği ifade edildi. Ayrıca resmi evrakta alıntıların tırnak içerisinde ve italik olarak yazılabileceği belirtildi.