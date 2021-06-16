Elbistan Belediyesi POMEM kursunda yüzde 90 başarı

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, parkuru başarı ile tamamlayan Elbistan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurs öğrencilerini tebrik ederek, “Gençlerimizle gurur duyuyorum, başarılarıyla bizi mutlu ettiler” dedi

Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada, “Elbistan Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde ücretsiz kurslar açtık. Kursumuzda alanında uzman spor eğitmenler görev aldı. Yaklaşık 2 ay boyunca devam eden 27. Dönem POMEM kursumuza katılan öğrencilerimizin yüzde 90’ını parkuru başarılı bir şekilde tamamladı. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Kurslarımızın, gençlerimizin gelişimine sunduğu katkıyı ve başarılarındaki payı gördükçe, yaptığımız işlerin ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına varmış oluyoruz. Gençlerimiz bizim için çok kıymetliler, onların yaşam kalitesini arttırmak ilgi alanları doğrultusunda yönlendirerek yetiştirmek, tarihi ve kültürel değerlerini bilen ve bunlara sahip çıkan, sosyal, nitelikli ve sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlamak bizlerin temel görevi. Dualarımız onlarla. Tüm evlatlarımıza, haklarında hayırlısının olması duasıyla başarılar diliyorum” dedi.