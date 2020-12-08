İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Yönetim Sistemini bir süre önce başlatan Elbistan Belediyesi, başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

Bu kapsamda tüm bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirerek atıkları kaynağında ayrıştıran Elbistan Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, bertaraf tesislerinin ömrünün uzatılması, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması bakımından örnek bir çalışma başlattı.

Söz konusu çalışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne ilgili bina ve yerleşkeleri için başvuran Elbistan Belediyesi, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Türkiye'nin en çevreci, en sağlıklı ve en temiz kenti olma yolunda başarılı bir çalışma daha gerçekleştirdiklerini belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Elbistan Belediyesi olarak; gelecek nesillerimize daha yaşanılır bir kent bırakmak için başlattığımız ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandık. Şehrimizdeki kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi ya da minimize edilmesi ve oluşan atığın toplanarak geri kazanımını sağlamak adına çalışmalarımız devam edecektir. Doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz verilmediği ve geleceğe daha yaşanabilir bir Elbistan için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kurum ve kuruluşların Sıfır Atık Belgesi alabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun olarak Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurması gerekiyor.

Bu sistemi kuran Elbistan Belediyesi, belediye hizmet binası için Sıfır Atık Belgesi aldı.