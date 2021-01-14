Elbistan Belediyesi Spor Akademisinde Eğitime Başlandı
Elbistan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce spor akademisi mülakatlarına katılacak öğrencilerin sınava hazırlanması için ücretsiz spor kursu açıldı.
Elbistan Belediyesi spor akademileri ile polis ve asker olmak isteyen gençlerin sınava hazırlanabilmesi için ücretsiz spor kursu açtı.
TKİ Memur Site Spor Salonunda yapılan eğitimlere ilgili branşlarda spor mülakatlarına katılacak olan kişiler katılıyor.
Haftanın beş günü yapılan spor kurslarına 50 öğrenci ile başlandı.
Kurs antrenörü Gökhan Çengel spor mülakatlarına hazırlık mahiyetinde açılan kursta öğrencilere eğitim verilip, kondisyon yüklemesi yapıldığını söyledi.
Öğrencilerin hayallerini süsleyen mesleklere girebilmek için yoğun tempoda çalışa yürüttüklerini belirten Çengel yaptığı açıklamada: “ Elbistan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile Elbistanlı gençlerimize burada ücretsiz spor kursu vermekteyiz. Polislik, astsubaylık ve buna benzer kurumların spor mülakatlarına hazırlanmaları için haftanın beş günü eğitim vermekteyiz. Elliye yakın öğrencimiz var. Bunlara seans seans kurs merkezimizde antrenörler eşliğinde eğitim veriyoruz. Spor sınavlarına hazırlık aşamasında olan bütün öğrencilerimizi ücretsiz kursumuza bekliyoruz” diye konuştu.
Kursa katılan kursiyerler de, belediyenin açtığı kursa katılarak sınavlarda başarılı olabilmek için gayret ettiklerini söyleyip, desteklerinden dolayı antrenörler ile Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür ettiler.
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:21
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12