Elbistan Belediyesi Spor Akademisinde Eğitime Başlandı

Elbistan Belediyesi spor akademileri ile polis ve asker olmak isteyen gençlerin sınava hazırlanabilmesi için ücretsiz spor kursu açtı.

TKİ Memur Site Spor Salonunda yapılan eğitimlere ilgili branşlarda spor mülakatlarına katılacak olan kişiler katılıyor.

Haftanın beş günü yapılan spor kurslarına 50 öğrenci ile başlandı.

Kurs antrenörü Gökhan Çengel spor mülakatlarına hazırlık mahiyetinde açılan kursta öğrencilere eğitim verilip, kondisyon yüklemesi yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin hayallerini süsleyen mesleklere girebilmek için yoğun tempoda çalışa yürüttüklerini belirten Çengel yaptığı açıklamada: “ Elbistan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile Elbistanlı gençlerimize burada ücretsiz spor kursu vermekteyiz. Polislik, astsubaylık ve buna benzer kurumların spor mülakatlarına hazırlanmaları için haftanın beş günü eğitim vermekteyiz. Elliye yakın öğrencimiz var. Bunlara seans seans kurs merkezimizde antrenörler eşliğinde eğitim veriyoruz. Spor sınavlarına hazırlık aşamasında olan bütün öğrencilerimizi ücretsiz kursumuza bekliyoruz” diye konuştu.

Kursa katılan kursiyerler de, belediyenin açtığı kursa katılarak sınavlarda başarılı olabilmek için gayret ettiklerini söyleyip, desteklerinden dolayı antrenörler ile Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür ettiler.