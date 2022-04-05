Elbistan Belediyesi ücretsiz futbol ve POMEM kursu açtı

Elbistan Belediyesi tarafından açılan spor kurslarının kayıtları başladı. Kurslardan istifade etmek isteyenler, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nden yüz yüze başvuru yapılabilecek.

12 ile 16 yaş arasına yönelik futbol ve 12.sınıf ile mezun öğrencilere yönelik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kursları ücretsiz olarak düzenlenecek. Ayrıca Uzakdoğu sporları kurslarında yeni kayıtlar ve dersler devam ediyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi.

Başkan Mehmet Gürbüz, “Bugün kaydına başlamış olduğumuz futbol, POMEM ve daha önceden devam eden Uzakdoğu sporları kurslarımız var. Havaların ısınması ile birlikte daha fazla sayıda spor kursunu gençlerimizle buluşturup, Elbistan’ı bir spor kenti yapma hedefindeyiz. Ayrıca tüm kurslarımıza da profesyonel spor eğitmenleri hizmet verecek” dedi.

POMEM ve diğer askeri okulların sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sınav başarısı için de kolları sıvadıklarını ifade eden Başkan Gürbüz, “İlçemiz genelinde polis ve askeri okullar ile spor bölümlerinin sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin yanındayız. Futbol kursumuzla da ‘Biz bu forma ile büyüyeceğiz’ sloganı ile Elbistansporumuzu emanet edeceğimiz gençlerimizi yetiştireceğiz. Kurslarımızda alanında uzman spor eğitmenler görev alacaktır. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz 0344 415 10 04 numaralı hattımızı arayarak detaylı bilgi alabilir veya Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze ulaşabilirler” diye konuştu