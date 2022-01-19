Elbistan Belediyesi yoğun kar yağışına rağmen ulaşımı açık tuttu
Elbistan Belediyesi akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran karla mücadele kapsamında ekiplerini seferber etti. Yaklaşık 30 araç ile yolların ulaşıma kapanmaması için müdahale edilirken, 200 personelden oluşan küreme ekibi de kaldırımlarda biriken karları küreyip tuzlama yaptı.
Elbistan Belediyesi yoğun kar yağışına rağmen ulaşımın aksamaması için ekiplerini seferber etti.
Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için onlarca araç ile küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Kaldırımlarda da yaklaşık 200 personel ile küreme ve tuzlama yapıldı.
Yağan kara rağmen çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten fen işleri müdürü Ferhat balta, küreme ve tuzlama çalışmalarıyla aksaklığa meydan vermediklerini söyledi.
Hazırlıkların günler öncesinden yapıldığına değinen Balta yaptığı açıklamada: “Kar yağışının başlamasıyla birlikte önceliği hastane yoluna vererek mücadelemize başladık. Daha önceden hazırlığını yaptığımız karla mücadele için 700 ton tuz alımı yaptık. An itibarıyla 34 aracımız şehir merkezi ve kırsalda çalışmaktadır. Aynı zamanda ilçe merkezimizde kaldırım küremeleri ve tuzlama çalışmaları yürütüyoruz. Herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için çift vardiya sitemiyle çalışma yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.
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