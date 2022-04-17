Elbistan Belediyesi’den 'Esnafımın Yanındayım' projesi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, etkinlik sayesinde hem esnafın hem de vatandaşların kazandığını belirterek, “Caddemizde bayram havası oluşturan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Belediyesi, geçtiğimiz yıl pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yerel esnafa destek olma adına kentin 3 ana caddesini ‘alışveriş bayramı’ ile adeta panayıra çevirmişti. Hem esnafın hem de vatandaşların büyük desteği ile karşılanan projenin 2022 yılı ayağı; geçen yıl olduğu gibi Dulkadiroğlu Caddesi’nden başladı. ‘Alışveriş bayramı’ için trafiğe kapatılan cadde balonlar ve bayraklarla süslendi. Caddedeki tüm esnaflar, bayrama saatler kala hazırlıklarına başladı. Ürünlerinin bir kısmını cadde ortasında sergileyen esnaflar, yaptıkları indirim oranlarını etiketlere yazarak müşteri bekledi. Kırtasiye, gelinlik ve giyim mağazaları ve diğer esnaflar da yüzde 50’ye varan indirimler yaptı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ile birlikte alışveriş için caddeyi doldurdu.

Caddeye gelen vatandaşların büyük kısmı ise, bayramlık için alışveriş yapmak istediklerini ifade ettiler.

Ev tekstili, halı gibi ürün ve kıyafet ile ayakkabılardaki indirimleri fırsat olarak gördüklerini dile getiren vatandaşlar, “Önümüz bayram olunca çocuklara bayramlık almak; evimizde ihtiyaç duyduğumuz şeylere bakınmak için geldik. İndirim fırsatıyla da bunları aldık. Hem bütçemiz rahat etti hem de esnafımız kazandı. Bu etkinlikte emeği geçenlere ve esnaflarımıza teşekkür ediyor hayırlı işler diliyoruz” dediler.

Esnaflar ise, yoğunluğun ve vatandaşların ilgisinin kendileri açısından önemine değindiler. Yoğunluğun sirkülasyon oluşmasını sağladığını vurgulayan esnaflar, “Bayram öncesi bizler açısından bir canlılığa sebep oldu. Caddemizi dolduran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kampanyadaki desteği ve çabasından dolayı Elbistan Belediye başkanı Mehmet Gürbüz başta olmak üzere emek veren herkese ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerinde bulundular.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, yerel esnafı destekleme adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Bu amaçla geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyasını geleneksel hale getirme yolunda bir adım daha attıklarına değinen Başkan Gürbüz, “Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bu kampanya ile Ramazanın ruhuna uygun olarak esnaf-belediye-vatandaş dayanışması içindeyiz. İlkini geçtiğimiz yıl düzenlemiştik. Ramazan ayı süresince diğer caddelerimize de bu şöleni taşımayı düşünüyoruz. Bu güzel tablonun oluşmasına katkı sunan esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.