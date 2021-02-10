Elbistan Belediyesinde en düşük işçi maaşı 5 bin 8 lira oldu

Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediyede çalışan en düşük işçi maaşı 5 bin 8 lira olarak belirlendi. Toplu iş sözleşmesinde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, verilen zammın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin oranlarından yüksek olduğunu söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 10.02.2021, 12:56
Elbistan Belediyesinde en düşük işçi maaşı 5 bin 8 lira oldu

Elbistan Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu Kahramanmaraş İl Temsilciliği arasında 554 işçi ye yapılacak zamla ilgili toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Belediyeye ait hizmet alanında işçilerin de katılımı ile yapılan imza töreninde Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Hak-İş Konfederasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ömer Çınar, işçilere yüzde 35 ile yüzde 75 oranında yapılan zammın protokolünü imzaladı.


Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz imza töreninde yaptığı konuşmada, belediyenin bütün imkanlarını kullanarak büroda çalışanlar ile saha da çalışanların ayrı ayrı değerlendirilerek zam oranının belirlendiğini söyledi.


Elbistan belediyesinin Chpli belediyelerin övünerek verdikleri zam oranından daha fazlasını verdiğine değinen başkan Gürbüz: “2019 mahalli idareler seçimlerinde işçi kardeşlerimize ekonomik şartlar elverdiği ölçüde önümüzdeki günlerde ciddi oranlarda iyileştirme yapacağız. Çalışan arkadaşlarımızı özellikle pozitif ayrımcılığa tabi tutacağız demiştik. Büroda çalışan arkadaşlarımız da bizim için çok kıymetli ama arazide zor şartlarda çalışan arkadaşlarımızın daha düşük maaş aldığını görmüştüm ben, onlara çok daha fazla zam yapma taahhüdünde bulunmuştum. Anlaşmazlık metni yüksek hakem kuruluna gitti ve oradan bir rakam geldi. Hükümetimizin açıklamış olduğu rakam belli biliyorsunuz, asgari ücret 2 bin 800 lira. Yüksek hakem kurulundan gelen rakamlarla da işin açıkçası çok tatmin edici sonuçlar alamadık. Elimizdeki tüm imkânı kullanarak, hiçbir şeyi esirgemeden bütün işçi kardeşlerimize daha fazla ücret ödeyebilmek adına oran belirledik. İller bankasından, hükümetimizden gelen paralar maaş oranlarını karşılama noktasında biraz sıkıntı yaratıyordu. Pandemi nedeni ile de hükümetimiz gerçekten kesintiler yapmadan bütün yerel idarelere ödemeleri tam gönderdi bu da bizim için avantaj oldu. Bu arada gururla söylüyorum arkadaşlar Türkiye’nin en yüksek rakamını açıklayacağız. İzmir’in Bornova ilçesi zannediyorum 5 bin 860 lira rakam açıkladı.  Şimdi buradan ben İzmir’e sesleniyorum, bizimki 6 bin 360 liradan olacak inşallah. Bunu yaparken tabiki arkadaşlar bir gruplandırma yaptık. Bazı çalışan arkadaşlarımıza özellikle büroda çalışan arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz zam ile arazide çalışan arkadaşlarımız bir değil. Uzman ve usta olan arkadaşlarımıza yaptığımız zamlar bir değil. Haliyle bütün çalışanlarımız farklı riskler alıyor, onları göz önünde bulundurmak zorundayım. Sizden bir söz istiyorum. 

Ben öncelikle sizler için aileleriniz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gönülden söylüyorum daha fazla vermeyi arzu ederdim ama kurumdaki bütün imkanları kullanarak yapmış olduğum iyileştirmedir bu.  Buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’a da şunu söylemek istiyorum. Elbette Nurhak Belediyesi de bizim belediyemizdir, bütçe imkanları oranında onlar da iyileştirme yapmışlardır ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahi bunu yapamadı. 6 bin 360 lira ciddi bir oran, yüzde 75’e yakın bir artış ama bu dediğim gibi belli kademelerde yapıldı. Net olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptığı artışın üzerinde tuttuk. Biz son sözü söylememiştik burada noktayı koyduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu da İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine örnek olur diye temenni ediyorum.  Herkese hayırlı olsun” ifadelerini kulandı.

Hak-İş Konfederasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ömer Çınar da konuşmasında: ”Elbistan belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikamız arasında yürütmüş olduğumuz toplu iş sözleşmesi biliyorsunuz ki uzlaşmazlıkla yüksek hakem kuruluna gitmişti. Yüksek hakem kurulundan gelen toplu iş sözleşmemiz çok iç açıcı bir durumda değildi. Belediye başkanımız ve daire müdürlerimizle bir araya gelerek işçi arkadaşlarımızın durumunun iyileştirilmesi için bir gayret sarf ederek, değerli başkanımızın da işçi kardeşlerimizin gerçekten düşük ücretle çalıştığını göz önünde bulundurması sonucu bir uzlaşı sağlayıp bu günlere geldik. Çok değerli belediye başkanımız gerçekten sizler adına fedakârlık yaparak bu ek protokolü imzalamak için çok gayret sarf etti. Çalışan arkadaşlarımız adına bir ayrımcılık yapılmayarak eşit işe eşit ücret politikası benimsendi. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılması belediye işçilerini de sevince boğdu. İşçiler verilen zammı davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. İşçilere sucuk ekmek ikram edildi.

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