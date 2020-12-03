Elbistan Belediyesi’nden akülü araç ve tekerlekli sandalye hediyesi

Elbistan Belediyesi Can Kulağı Platformu üyesi dernekler tarafından patlama sonucu bacağını kaybeden Suriyeli bir kız çocuğuna tekerlekli sandalye, yürüme engelli bir vatandaşla da akülü araç hediye edildi.

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlatılan çalışma neticesinde ülkesindeki iç savaş sırasında bomba patlaması sonucu bir bacağını kaybeden Suriye uyruklu 13 yaşındaki Negam El Kaddur’a tekerlekli sandalye hediye edildi.

Yürüme engelli vatandaşa akülü araç hediye edilirken 3 Aralık dünya engelliler gününde bedensel engelli bir vatandaşa da akülü araç hediye edildi.

Elbistan Belediyesi Can Kulağı Platformu Koordinatörü Abdullah Edikli belediye olarak engelsiz bir yaşam için mücadele ettiklerini belirtti.

İyiliğe Vesile Ol dernek gönüllüsü Mehmet Doğan’da akülü aracın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.