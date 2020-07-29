Elbistan Belediyesi’nden cenazelerde maske dağıtımı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından raporlanan bilgiler doğrultusunda cenaze törenlerinde virüsün bulaşma olasılığının yüksek olması nedeniyle harekete geçen Elbistan Belediyesi, cenaze sahiplerinin talep etmesi durumunda cenaze törenlerinde maske dağıtılması uygulamasını hayata geçirdi.

Başkan Gürbüz ayrıca cenaze töreni alanında ilaçlama da yapacaklarını belirterek, vatandaşlarımızın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Mehmet Gürbüz konuşmasının devamında, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid 19 salgını sonrası 1 Haziran 2020 tarihinde bilim kurulunun tavsiyesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile normalleşme sürecine başladık. Bizler de yerel anlamda tüm tedbirlerimizi hayata geçirmeye başlamıştık. Son günlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından raporlanan bilgilerde cenaze törenlerinde virüsün bulaşma riskinin arttığı tespit edilmişti. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bir plan çerçevesinde harekete geçerek, cenaze sahipleri ile tek tek görüşmeye başladı. Gerek yaptığımız görüşmelerde, gerekse bize gelen talepler doğrultusunda cenaze alanında ilaçlama, maske dağıtımı ve dezenfektasyon kullanımını sağlıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan özellikle ricam, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları” dedi.

