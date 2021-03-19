Elbistan Belediyesi’nden Elbistan Spor’a dev destek

Elbistan Belediyesi olarak Elbistan Spor’a 113 bin TL forma sponsorluğu desteği sağladıklarını belirten Başkan Mehmet Gürbüz, “Varımızla yoğumuzla, şehrimizin takımına sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgesel Amatör Lig’de hazırlıklarına devam eden Elbistan Spor, 2020-2021 sezonunda 3’ncü lige çıkmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Elbistan Spor’un en büyük destekçisi olarak öne çıkan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, maddi ve manevi anlamda her türlü destek sağlamaya devam ediyor.

Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada, “Asla yalnız yürümeyeceksin sloganı ile yola çıktığımız sezonu şampiyonlukla taçlandırıp, şehrimizin takımını hak ettiği yerlere taşımak için varımızla yoğumuzla, şehrimizin takımına sahip çıkıyoruz. İddialı bir kadro kurarak, bu sezon hasretle beklediğimiz 3’üncü lig hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Şehrimizin takımına forma sponsoru olarak 113 bin TL destek sağladık. Biz bu sezon şunu söylüyoruz, hedef 3’üncü lig, bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Diğer yandan kulübümüze maddi manevi destek sağlayacak kalıcı projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şehrimizin marka değeri ve tek takımı olan bu kulübe, vatandaşımız, siyasetçilerimiz ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere top yekun sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu şehrin gençlerine spor kültürünü aşılamanın ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaşarak şehre katkı sağlamasının önünü açmayı hedefliyoruz.