Elbistan Belediyesi’nden marketlerde fiyat denetimi

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket, zincir marketler, pazar yerler ve toptancı hali ile manavlarda fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor. Özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek adına gerçekleştirilen kontrollerle vatandaşların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihi ile raf ömürlerine ilişkin de gerekli incelemeleri yaptı.

Denetimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Doğan, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak, fırsatçılığın önüne geçmek ve haksız kazancı engellemek adına kontrollerini sıklaştırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıdadaki fahiş fiyatlarla ilgili açıklamasıyla birlikte denetimlerini sıklaştırdıklarını belirten Doğan, “Denetimler sadece bugünle sınırlı olmayıp, kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli devam edecek. Ekiplerimiz sahada ani denetimlerini sürdürecek” dedi.

Zabıta Müdürü Adnan Doğan, şöyle konuştu; “İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı ve etiket denetimlerimizi periyodik olarak sürdürüyoruz. Şehrin tamamına yakınını kapsayan denetimlerimizde vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçme adına; market, süpermarket, zincir mağazalar, hal, pazar yerleri ve manavlarda gerekli incelemeleri yapıyoruz. Ekiplerimiz; marketlerde rafları dolaşarak ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklılıklarına yönelik kontrollerini gerçekleştirip, güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Manav ve pazar yerlerinde de ürün etiketlerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihleri ile raf ömürlerini de inceliyoruz.

Halk sağlığı açısından olumsuz bir durumla karşılaşmamız halinde ya da haksız kazanca yönelik fiyat artışları tespit ettiğimizde de gerekli yasal işlemleri yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızı mağdur edecek uygulama ya da işlemleri önleme adına denetimlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz” İfadelerine yer verdi.



