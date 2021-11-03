Elbistan Belediyesi’nden öğrencilere sıfır atık eğitim semineri

Çevre Bilinci, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık eğitim programlarının ilki bu yıl Kümbet Ortaokulu’nda düzenlendi.

Düzenlenen seminer hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye olarak şehrimizi daha temiz, daha yeşil bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesi kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce seminerler verilmeye başlanmıştır. İlk olarak Kümbet Orta Okulumuzda seminer verilmiştir. Önümüzdeki günlerde ise diğer okullarımızda devam edecek. Sevgili öğrencilerimizin destekleriyle bu çalışmalarımız daha verimli hale gelecektir. Öğrencilerimiz saf ve temiz yürekleri ile çevreyi kirleten birini uyarırsa, bu bizim çalışmalarımızdan daha etkili olacaktır. İnşallah tüm okullarımızda bu tip eğitim programları yaparak, öğrencilerimizi adeta bir itici güç olarak yanımızda görmek istiyoruz. Yarının Türkiye'sinin sahibi olan siz gençler, bu olaya sımsıkı sarılıp çevrenize örnek olursanız, Elbistan çok daha temiz ve yeşil olacaktır” ifadelerine yer verildi.

