Elbistan Belediyesi’nden tarıma destek devam ediyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kırsal mahallelerdeki tarımsal amaçlı açılmış sulama kanallarında bakım-onarım ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 10.04.2021, 16:46
Elbistan Belediyesi’nden tarıma destek devam ediyor

Elbistan Belediyesi’nden tarıma destek devam ediyorPandemi sonrası üretimin ve tarım sektörünün desteklenmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Yapılan bu çalışmalar kapsamında vatandaşlarımızdan ve çiftçilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.” dedi.

Özellikle bu dönemde ilçemizin ve ülkemizin hububat ihtiyacının karşılanması için sonbaharda ekilen ürünlerin sulanması büyük önem arz ediyor. Elbistan’da da çiftçiler, büyük bir umutla ektikleri buğday tarlalarına can katacak suyu ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

Başkan Gürbüz kırsal mahallelere verilen bu destekle ilgili olarak yaptığı açıklamada, , çiftçilerin alın terinin karşılığını almaları için çaba gösterildiğini vurguladı.

Kanal temizliği çalışmalarında titizlikle hareket edildiğinin altı çizen Başkan Gürbüz, “Bahar aylarının gelmesi ile birlikte su ihtiyacı olan ekinlerimizin zarar görmemesi amacı ile başlattığımız su kanalı temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, bu çalışmalarımız esnasında çiftçilerimizden hiçbir ücret alınmamaktadır. Pandemi ile gördük ki üretim ve tarım sektörü olmazsa olmazımız. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz her gün 5 ekskavatör ile 5 mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Karaelbistan, Izgın, Yapraklı, Karahöyük, Güvercinlik, Akbayır, Ambarcık, Hasankendi, Gündere, Balıkçıl, Akveren, Çiçek, Demircilik, Geçit, Çıtlık, Tepebaşı ve Doğan Mahallelerimizin sulama kanallarının temizliği tamamlanmıştır. Mahalle muhtarları ile birlikte yürütülen çalışmalar, program çerçevesinde tüm kırsal mahallelerimizde kısa sürede tamamlanacaktır. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulan bu tür destek ve hizmet noktasında çiftçilerimizin talepleri en yüksek hassasiyetle karşılanacaktır” dedi.

#Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz #kırsal mahalleler #Elbistan Belediyesi
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