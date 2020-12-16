Elbistan Belediyesi’nden ücretsiz spor akademisi kursu

Spor Akademileri ve Spor Liseleri'ne kayıt olmak isteyen adaylar için açılan hazırlık kursları, kursiyerlere programlı bir çalışma imkânı sunacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, açılacak olan kursta, spor eğitmenlerinin hizmet vereceğini belirtti.

Başkan Gürbüz, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşam kalitesini arttırmak, onları ilgi alanları doğrultusunda yönlendirerek yetiştirmek, tarihi ve kültürel değerlerini bilen ve bunlara sahip çıkan, sosyal, nitelikli ve sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlamak için kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz önemli bir göreve daha imza atıyor. İlçemiz genelinde BESYO, PMYO, POMEM, PAEM, JÖH, PÖH ve Astsubaylık sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için ücretsiz kurs açtık. Kursumuzda alanında uzman spor eğitmenler görev alacaktır. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz 0344 415 10 05 numaralı hattımızı arayarak detaylı bilgi alabilir veya Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze ulaşabilirler. Başvuruların tamamlanmasından sonra spor eğitmenlerimiz tarafından program oluşturulacak ve memur site içerisinde bulunan spor salonumuzda eğitimlerimiz başlayacaktır”

Kurslarda rehberlik hizmeti de veriliyor

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Açılan bu kurslarla spor akademilerine ve spor liselerine hazırlanmak isteyen kursiyerlerimize programlı bir çalışma imkanı sunulacak. Kurslarda ayrıca Akademi ve Spor Lisesi adaylarına, hangi üniversiteyi daha kolay kazanabilecekleri ve hangi bölümde eğitim alırlarsa daha verimli olabileceklerine dair rehberlik hizmetleri de verilecek” dedi.