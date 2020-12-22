Elbistan Belediyesi’nden vatandaşlara yapılandırma uyarısı!

31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek yapılandırma sürecine kısa bir süre kala Elbistan Belediyesi’nden mükelleflere uyarı geldi.

Peşin ödemelerde gecikme faizinin silineceği ve 18 aya kadar taksit imkanının olduğu 7256 Sayılı Kanun kapsamında Elbistan Belediyesi’ne 1 Aralık tarihinden itibaren1749 mükellef başvuru yaptı.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yapılandırma süresinin son günlerine yaklaşıldığı, yoğunluk nedeniyle yaşanacak olumsuzluklardan vatandaşların mağdur olmamaları için başvuruların son güne bırakılmaması hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında “7256 Sayılı Kanunda kapsamında Belediyemize ait her türlü borçlar yapılandırma kapsamına girmektedir. 1 Aralık 2020 tarihinde başlayan yapılandırma sürecinde 1749 mükellefimiz başvuru yapmıştır. 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan yapılandırma işlemlerinin son güne bırakılmaması vatandaşlarımızın menfaatine olacaktır. Vatandaşlarımız yapılandırma işlemlerini https://ebelediye.elbistan.bel.tr’den e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılandırma menüsünden veya belediyemize gelerek tamamlayabilirler. Peşin ödemelerde borçların gecikme ceza ve faizleri silinerek bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacak ve yapılan Yİ-ÜFE hesaplaması üzerinden yüzde 90 indirim uygulanacaktır. Ayrıca 6, 9, 12 ve 18 taksitle borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Pandemi sürecinde sağlığınızı riske atmadan Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına riayet ederek yapılandırma işleminizi son güne bırakmadan yaptırmanız önemle rica olunur” denildi.

