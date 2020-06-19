Elbistan Belediyesi’nden yeni ödeme noktası!

Elbistan Belediyesi hizmet binası dışında oluşturduğu ödeme noktaları ile vatandaşların nakit ve kredi kartı ile emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ilan, reklam vergisi ve kira gibi ödemelerini daha hızlı yapmasını sağladı.

Haftanın beş günü hizmet verecek olan ödeme noktası hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımıza kolaylık ve zaman tasarrufu sağlamak adına yeni bir ödeme noktası oluşturduk. Hemşehrilerimiz gerek belediyemizden, gerekse yeni oluşturmuş olduğumuz ödeme noktasına gelerek kolaylıkla ödeme işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güneşli Mahallesi Tunalı Sokakta, (eski belediye pasajı binası) içerisinde açılan ödeme noktalarımız haftanın beş günü mesai saatleri içerisinde hizmet verecektir. Nakit ve kredi kartı ile emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ilan, reklam vergisi ve kira gibi ödemeler alınmaktadır. Ayrıca ödeme yapacak vatandaşlarımız Elbistan Belediyesi web sitesi www.elbistan.bel.tr adresine girip internet üzerinden de kredi katı ile ödemelerini gerçekleştirebileceklerdir” denildi.

Yeni tahsilat noktasına gelen vatandaşlar, belediyenin sunmuş olduğu imkanlar ile ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirdiklerini belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür ettiler.