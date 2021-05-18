Elbistan Belediyesi’nin seralarında üretilen çiçek ve süs bitkileri şehri süslemeye başladı

Elbistan Belediyesi, kendi bünyesindeki yaklaşık 3 bin metre kare alanda oluşturulan 3 ayrı serada üretimini yaptığı binlerce çiçeğin dikimine başladı.

Aylarca süren emek, görsel sunuya dönüştürülüyor.



Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğünce aylar öncesinden toprağa atılan tohumlar çiçeğe döndü.

Seralarda uzunca bir süre bakılan çiçekler bahar ayları ile birlikte şehrin muhtelif yerlerine dikilmeye başlandı.

Belediyeye ait seralarda 15 bin adet te lavanta çeliklemesi yapılıp dikilebilir hale getirildi. Diğer türlerle birlikte piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira tutarında üretim yapıldı.



Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Oktay Ölker düşük maliyetle şehre yetecek üretim yapıldığına değinerek: “Belediyemize ait 3 bin metre kare alan üzerinde kurulan 3 adet seramızda kendi personelimizle kendi üretimimizi yaptık. Kış ayları boyunca tohumlama ve çelikleme ile üretim yaptık. Yaz ayları ile birlikte dikimini yaptığımız çiçek, lavanta ve süs bitkisini dışarıdan temin etseydik yaklaşık 4 milyon lira maliyeti olacaktı ancak, kendi üretimimizi yaptığımız için bu para kasamızda kaldı. Kentimizin iklimine uygun türleri seçerek kalıcılığı sağlamaya çalıştık. Artık ürünlerimizin sergilenme zamanı geldi. Şehrimizin girişleri başta olmak üzere, şehir içindeki refüj ve park bahçelerde dikim çalışmasına geçtik. Amacımız şehrimizdeki insanlara görsel güzellik sunmak, şehrimizi daha güzel hale getirmektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.