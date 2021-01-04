Elbistan Belediyesinin tanzim satış mağazasının ünü sınırları aştı!

Elbistan Belediyesince kadınların evde yaptığı doğal ürünlerin satışının yapılması için açılan tanzim satış mağazasından yurt dışına ilk satış gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar tarafından üretilen ev yapımı doğal ürünler belediye ekipleri tarafından değerinden alınıp tasniflendikten sonra tanzim satış mağazasında satışa sunuluyor.

Belediyenin doğal ürünleri satmaya başladığı tanzim satış mağazasının varlığından haberdar olan vatandaşlar hem doğal ürün almak, hem de kırsalda üretim yapan kadınlara destek olmak için bazı ürünleri buradan tedarik etmeye başladı.



Yurt içinde değişik şehirlerde yaşayan vatandaşlar telefonla irtibat kurduğu belediye görevlilerine sipariş geçerken, yurt dışında yaşayan Türkler de tanzim satış mağazasının online hizmetlerinden sipariş geçmeye başladı. Yurt dışına ilk satışlarda İngiltere’ye yapıldı. Vatandaşların siparişleri kargo yapılarak adreslerine gönderildi.



Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz organik ürünlerin yurt içinin yanı sıra yurt dışında yaşayan Türkler tarafından da ilgi gördüğünü söyledi.



Tanzim satış mağazasının önceliğinin kırsal mahallelerde yaşayan kadınların ürettiği organik ürünlerin satışı olduğunu belirten başkan Gürbüz: “Elbistan Belediyesi olarak biz vatandaşlarımızın evde üretmiş oldukları organik ürünleri öncelikle iç piyasayla buluşturduk. Bunun duyulmasıyla beraber de yurt dışındaki yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız ve derneklerimiz bizimle irtibata geçerek Elbistan’da üretilen kendi damak tatlarına uygun ürünlerin yurtdışına da gönderilmesini istediler. İlk yurt dışı siparişimizi İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımızdan aldık. Talep edilen ürünlerin yüklemesini yapıyoruz. İlk ihracatımızı yapmış olacağız. Elbistan’da üretilen ürünlerin dünya pazarına da açılabiliyor olması bizim açımızdan son derece mutluluk verici bir gelişmedir” diye konuştu.