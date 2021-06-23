Elbistan Besi OSB de 130 Megawatt gücünde enerji üretilecek

Elbistan’da besi OSB’nin kurulmasıyla ilgili toplantılar birbiri ardına devam ediyor.

Besi osb yönetim kurulu ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz başkanlığında yönetim kurulu üyeleri Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, kaymakamlık, büyükşehir belediyesi temsilcileri ve ilgili temsilcilerin katılımı ile yapılan son toplantıda besi osb’ nin kendi enerjisini üretmesiyle ilgili konu görüşüldü.

Toplantının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurulumunun tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 5 bin kişiye iş kapısı sağlaması planlanan besi osb’nin kendi enerjisini üretmesi için alt yapı oluşturulduğunu söyledi.



İmar planı sürecinin başlatıldığını belirten başkan Gürbüz: “Bugün Elbistan’da Besi OSB’nin yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Bütün çalışmalar program dahilinde tüm hızıyla devam etmektedir. İmar planı süreçlerini başlatmış bulunuyoruz. İnşallah enerjiyle ilgili ihtiyaçlarımızı da karşılayabilmek adına da çok iddialı büyük projelerimiz var.

Yaklaşık 130 Megawatt’lık yenilenebilir enerji kaynağıyla Türkiye’nin en iddialı OSB’lerinden bir tanesini Elbistan’da kuruyoruz.

Sayın kaymakamımıza, valimize, yönetim kurulumuza, büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize ve özellikle sayın bakanımız Mahir Ünal’a da desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.

Elbistan’da yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli istihdam yatırımının temelleri atılmış ve hızla 2022 yılının ilk 6 aylık sürecinde yatırım yapılabilecek hale gelecek bir OSB planlanıyor ve her türlü teknik altyapı hazırlanıyor.

Elbistan kendi enerjisini üreten, ayaklarının üzerinden duran ve kalkınan bir kent olarak bölgesinde rekabet gücü yüksek potansiyeliyle ortaya çıkan bir kent olacak. Tarım ve hayvancılık Elbistan’da çok iddialı olacak. Çünkü çok iddialı bir OSB yakında hayata geçecek.



Birçok ulusal firma Elbistan’ı tercih etmek istiyor. Ben buradan hem siyasi partilerimize, hükümetimize ve Cumhurbaşkanı’mıza çağrıda bulunmak istiyorum. Elbistan kalkınırsa bölge kalkınır. Yaklaşık 400 bin kişilik bir nüfus kalkınacak. Bunun içinde 6. Bölge teşvik kapsamına Elbistan’ın dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Elbistan’ın 6. Bölge teşvik kapsamına dahil edilmesi hayati derecede bir öneme sahip.

Bölgenin en önemli sektörü bugün tarım ve hayvancılık. Türkiye’nin en büyük dördüncü tarım ovası sonuç olarak Elbistan. Elbistan’dan Van’a kadar uzanan coğrafyadaki en iddialı Besi OSB’si Elbistan’da olacak. Haliyle bu teşvikin gelmesiyle birlikte büyük çaplı yatırımcıların Elbistan’a geleceğini biz yapmış olduğumuz çalışmalarda tespit ettik.” ifadelerini kullandı.



Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy’da konuşmasında: “Bölge ekonomisinin gelişmesi ve şehrimizin kalkınması için OSB’nin 6. Bölge teşvik kapsamına alınması çok büyük katkı sağlayacaktır Elbistan’a. Şu anda Kahramanmaraş’tan iki firmamız OSB’den yer aldı. İki firmamızda yer alım sözü verdi. 6 Bölge teşvik kapsamında olursak daha çok firma yatırım için Elbistan’a gelecektir. Bu da Elbistan’da 3-5 bin kişilik bir istihdam demektir. Elbistan’daki işsizliği büyük bir oranda bitirecektir. Tüm siyasilere çağrımızdır. Elbistan muhakkak 6. Bölge teşvik kapsamına alınmalıdır. Tabi bunun içinde Elbistan’daki termik santrallerinin ve şeker fabrikasının gelirinin çıkarılması gerekiyor. Çünkü sosyo ekonomik yönden bu fabrikaların gelirleriyle birlikte Elbistan yüksek para kazanıyor gibi görünüyor. Bu gelirlerin Elbistan’a girdisi bulunmuyor hatta dışarıya gidiyor. Bu sağlanırsa 6. Bölgeye girmemiz de hız kazanacaktır.” diye konuştu.