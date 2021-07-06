Elbistan Çoğulhan yolunda feci kaza!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil aynı yönde ilerleyen traktöre çarptı, traktör ve otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada 4' ü ağır 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 4’ü ağır 5 kişi yaralandı.
Mahmut T. (22) idaresindeki 46 EL 974 plakalı otomobil, Elbistan Çoğulhan yolu Doğan Mahallesinde önünde seyreden Hacı Osman E. (63) İdaresindeki 46 EZ 611 plakalı traktöre çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle traktör yol kenarına devrilirken, otomobil hurda yığınına döndü.
Kazada, sürücüler ile traktör ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet E. (29), Enver C. (53) ile Ali Ç. (20) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin müdahalesinin ardından 3 yaralı Elbistan Devlet Hastanesi’ne 2’si de ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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