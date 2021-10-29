Elbistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde yapılan programla kutlandı.

KAHRAMANMARAŞ 29.10.2021, 13:23 29.10.2021, 13:28
Elbistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Elbistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Elbistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Elbistan’da Cumhuriyetin kuruluşunun 98’nci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde yapılan tören ile kutlandı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Kaymakam Özkan Demir ve Belediye Başkan vekili Dilek Çevik öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.


Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Kaymakam Özkan Demir, Türk Milleti’nin her dönemde canı pahasına da olsa ülkesini koruduğunu söyledi.
Demir yaptığı konuşmada: “Değerli hemşerilerim, tarihimizi iyi bilmek, iyi öğrenmek ve çok iyi anlamak zorundayız. Yaklaşık 100 yıl önce aziz milletimiz büyük Atatürk’ün önderliğinde tarihte eşine az rastlanan ve pek çok millete örnek olmuş bir varoluş yok oluş mücadelesi vermiştir. Dünyaya efendilik taslayan emperyalist güçler ülkemizi işgale başlamışlar, tüm tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan milletimizin boynuna esaret zinciri takmaya kalkmışlardır. Vatan topraklarından atılmak istenen Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti’ni 29 Ekim 1923’te kurulmasıyla yeniden doğmuştur. Değerli Elbistanlılar, sevgili gençler cumhuriyet milletimizin tarihsel çıkış yoludur. Askeri ve siyasi bir deha olan Mustafa Kemal Atatürk önder kişiliğiyle bu yolun dünya ile birleşmekten, uluslararası yarıştan kopmamaktan bilim ve çağdaşlıktan geçtiğini ifade etmiştir. Bu büyük günde cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ü ve milli mücadelemizin bütün kahramanlarını kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran duyguları, minnet ve saygıyla anıyorum. Değerli hemşerilerim, bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramı’nızı kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kulandı.

Program öğrencilerin günün anlam ve önemine uygun şiir okumaları, halk oyunları ve mehter takımı gösterilerinin ardından sona erdi.

#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #Elbistan
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