Elbistan'da araç içerisinde baygın bulunan kişi öldü
Elbistan'da bir kişinin araç içerisinde baygın bulunması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi sonucu, Cumhuriyet savcılığı şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi istedi.
KAHRAMANMARAŞ 26.12.2021, 12:01
Elbistan'da İğde Mahallesinde park halindeki araç içerisinde hareketsiz bir şekilde bulunan Aslan Adnan (56), devlet hastanesinde yoğun bakım servisinde kaldırıldı.
Şahıs burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın baygın bir şekilde bulunduğu araç ve çevresinde inceleme yaptı.
Cumhuriyet savcısı tarafından ölen şahsın yapılan ön incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumunda yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
56 yaşındaki Aslan Adnan'ın Ekinözü ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
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