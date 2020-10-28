Elbistan'da cumhuriyet bayramı kutlamaları! 97.yıl kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı
Elbistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2020, 18:04 28.10.2020, 19:05
Elbistan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıldönümü kutlama programı çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Kaymakam Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.
Cumhuriyet meydanında yapılan programa kurum amirlerin yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve MHP İlçe Başkanı Üzeyir Bostan katıldı.
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