Elbistan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilyurt Mahallesi, Güvenlik Caddesinde elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobilde bulunan B.P., M.K., R.B.Ç., A.Ö. ve Ö.Ö. isimli şahıslar yaralandı.



Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürüyor.



Kazada zarar gören elektrik direği nedeniyle mahallede kısmi olarak elektrikler kesilirken görevliler arızalanan direğin onarımı için çalışmalara başladı.