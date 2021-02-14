Elbistan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı: 5 yaralı
Elbistan'da Yeşilyurt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğe çarpan otobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.02.2021, 13:50 14.02.2021, 15:21
Edinilen bilgiye göre,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilyurt Mahallesi, Güvenlik Caddesinde elektrik direğine çarptı.
Kazada otomobilde bulunan B.P., M.K., R.B.Ç., A.Ö. ve Ö.Ö. isimli şahıslar yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi sürüyor.
Kazada zarar gören elektrik direği nedeniyle mahallede kısmi olarak elektrikler kesilirken görevliler arızalanan direğin onarımı için çalışmalara başladı.
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Şubat 2021
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:17
|Yatsı
|19:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|24
|51
|2. Galatasaray
|23
|48
|3. Beşiktaş
|23
|48
|4. Trabzonspor
|24
|45
|5. Alanyaspor
|23
|41
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|24
|38
|8. Karagümrük
|24
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|23
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|23
|26
|13. Kasımpaşa
|23
|26
|14. Rizespor
|24
|26
|15. Kayserispor
|24
|25
|16. Erzurumspor
|24
|25
|17. Konyaspor
|22
|24
|18. Başakşehir
|23
|24
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|23
|19
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|21
|47
|2. Samsunspor
|21
|43
|3. İstanbulspor
|21
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Ankara Keçiörengücü
|21
|37
|6. Altınordu
|21
|37
|7. Tuzlaspor
|20
|36
|8. Altay
|21
|35
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|21
|30
|11. Ümraniye
|21
|27
|12. Adanaspor
|20
|24
|13. Boluspor
|21
|19
|14. Balıkesirspor
|20
|19
|15. Menemen Belediyespor
|20
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|21
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|21
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|23
|53
|2. Leicester City
|24
|46
|3. M. United
|23
|45
|4. Liverpool
|24
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Aston Villa
|22
|36
|9. Tottenham
|23
|36
|10. Leeds United
|22
|32
|11. Arsenal
|23
|31
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|24
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|24
|26
|16. Burnley
|23
|26
|17. Newcastle
|23
|25
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|21
|54
|2. Barcelona
|22
|46
|3. Real Madrid
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Levante
|21
|27
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|22
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|23
|21
|18. Real Valladolid
|23
|21
|19. Elche
|21
|18
|20. Huesca
|23
|16