Elbistan'da doğa beyaza büründü!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı doğayı beyaza bürüdü. İlçe merkezinde Elbistan Belediyesi akiplerince yol ve kaldırımda kar küremesi yapılırken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de kırsal mahallelerde kapanan yolları ulaşıma açtı.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2021, 17:08
Elbistan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar doğayı beyaza bürüdü.
İlçe merkezinde yaklaşık 20 cm'ye ulaşan kar nedeni ile belediye ekiplerince sabaha kadar kar küreme çalışması yapıldı.
Elbistan Belediyesi ekiplerince kaldırımlarda da kar küremesi yapıldı. Belediye makine parkına kazandırılan mini kar küreme makinaları ilk kez kullanılarak kaldırımlardaki karlar temizlendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan köy yollarında ki ulaşımı yeniden sağladı.
Elbistan'da ki bir mobilya mağazası çalışanları kar sevincini mağaza önüne kardan kanepe yaparak gösterdi.
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