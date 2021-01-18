Elbistan'da doğa beyaza büründü!

Elbistan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar doğayı beyaza bürüdü.



İlçe merkezinde yaklaşık 20 cm'ye ulaşan kar nedeni ile belediye ekiplerince sabaha kadar kar küreme çalışması yapıldı.



Elbistan Belediyesi ekiplerince kaldırımlarda da kar küremesi yapıldı. Belediye makine parkına kazandırılan mini kar küreme makinaları ilk kez kullanılarak kaldırımlardaki karlar temizlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan köy yollarında ki ulaşımı yeniden sağladı.



Elbistan'da ki bir mobilya mağazası çalışanları kar sevincini mağaza önüne kardan kanepe yaparak gösterdi.