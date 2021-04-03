Elbistan'da esnafa destek kampanyası

Elbistan’da Pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafa can suyu olmak için ilçe belediyesince ‘alışveriş bayramı’ adı altında alışveriş günü düzenlendi.

Esnafların, yüzde 70’e varan indirim uyguladıkları ürünlerini trafiğe kapatılan caddeye taşırken, binlerce vatandaş da bu fırsatı değerlendirerek alışverişin keyfini çıkardı.

Ahmet Karacabey Caddesi, Elbistan Belediyesi’nin başlattığı ‘Esnafımın Yanındayım’ projesi kapsamında tarihi günlerinden birini yaşadı.



‘Alışveriş bayramı’ için trafiğe kapatılan cadde balon ve bayraklarla süslendi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kampanyaya destek vererek ‘esnafımın yanındayım’ diyen tüm vatandaşlara, “Elbistan halkı, esnafıyla omuz omuza olduğunu bir kez daha gösterdi” cümlesi ile teşekkür etti.



Esnafın yoğun bir gün yaşadığına dikkat çeken Başkan Gürbüz: “ Bugün Karacabey Caddemizde tarihi bir gün yaşanıyor. Elbistanlı vatandaşlarımızın yanı sıra çevre ilçelerden de alışveriş yapmak için gelen misafirlerimiz var. Pandeminin ekonomiye olan etkisini azaltmak, esnafımızın yanında olduğumuzu belirtmek için Elbistan Belediyesi olarak alışveriş etkinliği düzenledik. Bu etkinliğe vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi önce esnaflarımızı sonrada bizleri çok memnun etti. özellikle pandeminin yoğun olarak tekrar artış gösterdiği günlerde maske mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ederek esnafımızın yanındayız diyoruz. Esnafımızı destekliyoruz. İnşallah bugün bereketli bir alışveriş günü geçiririz. Kampanyaya destek veren esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.