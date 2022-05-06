Elbistan'da ev yağmalayan kişilere ceza yağdı
Elbistan’da gece vakti bir vatandaşın evini yağmaladıkları iddiasıyla yarılanan iki kişi 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 06.05.2022, 12:29 06.05.2022, 12:41
Elbistan’da A.D.Ş. adlı şahsın konutuna girerek yağma suçunu işledikleri iddia edilen sanıkların yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanılar suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti yağma suçundan sanık H.B.’ye 10 yıl, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlalden 2 yıl hapis, M.K.’ye yağma suçundan 12 yıl hapis ve nitelikli konut dokunulmazlığı suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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