Elbistan'da fabrika yangını
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan boya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 01.02.2021, 22:31 01.02.2021, 22:41
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir boya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince, yangın kısa sürede kontrol altna alındı.
Büyümeden söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.
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