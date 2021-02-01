Elbistan'da fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir boya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince, yangın kısa sürede kontrol altna alındı.

Büyümeden söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.