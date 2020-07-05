Elbistan'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Murat K.'ın kullandığı 46 VE 385 plakalı otomobil ile Hüseyin Kabak'ın kullandığı AT019AB yabancı plakalı otomobil, Elbistan - Malatya karayolu Ambarcık Mahallesi girişinde çarpıştı.

Kazada, Hüseyin K. (77) , Murat K. ve beraberinde bulunan Zeliha K. (42) ve Emre K. (18) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan Zeliha K. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muhabir: Ali Öztürk