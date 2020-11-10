Elbistan'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet meydanında yapılan törenle anıldı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’nci Yıl dönümünde Elbistan’da Cumhuriyet Meydanında yapılan törenle anıldı.
KAHRAMANMARAŞ 10.11.2020, 13:17 10.11.2020, 13:29
Elbistan’daki program Kaymakamlık ve belediye çelenklerinin büste sunumu ile başladı.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Kaymakam Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Bekir Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Garnizon Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Amirleri, Okul Müdürleri ile Öğrenciler katıldı.
Saatler dokuzu beş geçe ise tüm yurtta olduğu gibi Elbistan’da da sirenler iki dakika boyunca susmadı, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki anma programı günün anlamına binaen konuşma ve şiir okunması ile sona erdi.
21°
açık
Namaz Vakti 10 Kasım 2020
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:08
|Akşam
|17:33
|Yatsı
|18:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6