Elbistan'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet meydanında yapılan törenle anıldı

Elbistan’daki program Kaymakamlık ve belediye çelenklerinin büste sunumu ile başladı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Kaymakam Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Bekir Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Garnizon Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Amirleri, Okul Müdürleri ile Öğrenciler katıldı.

Saatler dokuzu beş geçe ise tüm yurtta olduğu gibi Elbistan’da da sirenler iki dakika boyunca susmadı, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki anma programı günün anlamına binaen konuşma ve şiir okunması ile sona erdi.