Elbistan'da ilçe başkanı evinde ölü bulundu
Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal, tek yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2022, 11:24 08.05.2022, 12:54
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde tek başına yaşadığı öğrenilen Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal (76) yakınlarının bir süre kendisinden haber alamamasından dolayı eve giden aile fertleri Yaşdal'ın cansız bedenini buldu.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasında Yaşdal'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşdal'ın cansız bedeni yapılan olay yeri incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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